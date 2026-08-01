سعر Crown by Third Time Games اليوم

السعر المباشر لمشروع Crown by Third Time Games (CROWN) اليوم هو $ 0.00365283، مع تغير بنسبة 13.63% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CROWN الحالي إلى USD هو $ 0.00365283 لكل CROWN.

يحتل Crown by Third Time Games حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 913,196، مع عرض متداول قدره 250.00M CROWN. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CROWN بين $ 0.00350957 (أدنى) و$ 0.00455491 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.98، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00227347.

على المدى القصير، تحرك CROWN بمقدار -0.99% خلال الساعة الماضية و+34.23% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 5.92K.

معلومات سوق Crown by Third Time Games (CROWN)

القيمة السوقية $ 913.20K$ 913.20K $ 913.20K الحجم (24 ساعة) $ 5.92K$ 5.92K $ 5.92K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 913.20K$ 913.20K $ 913.20K إمداد دورة التداول 250.00M 250.00M 250.00M إجمالي العرض 250,000,000.0 250,000,000.0 250,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Crown by Third Time Games هي $ 913.20K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 5.92K. العرض المتداول لـ CROWN يبلغ 250.00M، مع إجمالي عرض 250000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 913.20K.