سعر Crown BRLV اليوم

السعر المباشر لمشروع Crown BRLV (BRLV) اليوم هو $ 0.192061، مع تغير بنسبة 0.30% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BRLV الحالي إلى USD هو $ 0.192061 لكل BRLV.

يحتل Crown BRLV حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 72,001,222، مع عرض متداول قدره 374.89M BRLV. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BRLV بين $ 0.191511 (أدنى) و$ 0.192703 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.204863، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.187398.

على المدى القصير، تحرك BRLV بمقدار -0.20% خلال الساعة الماضية و-1.70% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 2.89K.

معلومات سوق Crown BRLV (BRLV)

القيمة السوقية $ 72.00M$ 72.00M $ 72.00M الحجم (24 ساعة) $ 2.89K$ 2.89K $ 2.89K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 72.00M$ 72.00M $ 72.00M إمداد دورة التداول 374.89M 374.89M 374.89M إجمالي العرض 374,891,768.5928299 374,891,768.5928299 374,891,768.5928299

القيمة السوقية الحالية لـ Crown BRLV هي $ 72.00M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 2.89K. العرض المتداول لـ BRLV يبلغ 374.89M، مع إجمالي عرض 374891768.5928299. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 72.00M.