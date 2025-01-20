سعر Crosschain IOTX (CIOTX)
سعر Crosschain IOTX (CIOTX) المباشر لليوم هو USD 0.03411041. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CIOTX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Crosschain IOTX الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 13.71K
- تغيير سعر Crosschain IOTX خلال اليوم هو -6.05%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر CIOTX مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر CIOTX.
خلال اليوم، كان سعر Crosschain IOTX مقابل USD هو $ -0.00219740789947387 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Crosschain IOTX مقابل USD هو $ -0.0025608765 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Crosschain IOTX مقابل USD هو $ -0.0060558393 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Crosschain IOTX مقابل USD هو $ -0.00690132570630626 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00219740789947387
|-6.05%
|30 يوم
|$ -0.0025608765
|-7.50%
|60 يوم
|$ -0.0060558393
|-17.75%
|90 يوم
|$ -0.00690132570630626
|-16.82%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Crosschain IOTX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.55%
-6.05%
-1.89%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Crosschain Tokens, such as CIOTX, is a wrapped token that can be bridged to any networks via iotube.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 CIOTX إلى AUD
A$0.0549177601
|1 CIOTX إلى GBP
￡0.0279705362
|1 CIOTX إلى EUR
€0.0330870977
|1 CIOTX إلى USD
$0.03411041
|1 CIOTX إلى MYR
RM0.1531557409
|1 CIOTX إلى TRY
₺1.2136483878
|1 CIOTX إلى JPY
¥5.3328214994
|1 CIOTX إلى RUB
₽3.4738041544
|1 CIOTX إلى INR
₹2.9525970896
|1 CIOTX إلى IDR
Rp559.1869597104
|1 CIOTX إلى PHP
₱1.9944356727
|1 CIOTX إلى EGP
￡E.1.7164358312
|1 CIOTX إلى BRL
R$0.2073912928
|1 CIOTX إلى CAD
C$0.0491189904
|1 CIOTX إلى BDT
৳4.1440737109
|1 CIOTX إلى NGN
₦53.2142862246
|1 CIOTX إلى UAH
₴1.436048261
|1 CIOTX إلى VES
Bs1.84196214
|1 CIOTX إلى PKR
Rs9.5038424342
|1 CIOTX إلى KZT
₸18.095572505
|1 CIOTX إلى THB
฿1.1706692712
|1 CIOTX إلى TWD
NT$1.1177981357
|1 CIOTX إلى CHF
Fr0.0310404731
|1 CIOTX إلى HKD
HK$0.2653789898
|1 CIOTX إلى MAD
.د.م0.3424685164