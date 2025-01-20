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سعر Crosschain IOTX (CIOTX) المباشر لليوم هو USD 0.03411041 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر CIOTX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Crosschain IOTX الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 13.71K - تغيير سعر Crosschain IOTX خلال اليوم هو -6.05% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Crosschain IOTX (CIOTX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Crosschain IOTX مقابل USD هو $ -0.00219740789947387 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Crosschain IOTX مقابل USD هو $ -0.0025608765 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Crosschain IOTX مقابل USD هو $ -0.0060558393 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Crosschain IOTX مقابل USD هو $ -0.00690132570630626 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00219740789947387 -6.05% 30 يوم $ -0.0025608765 -7.50% 60 يوم $ -0.0060558393 -17.75% 90 يوم $ -0.00690132570630626 -16.82%

تحليل سعر Crosschain IOTX (CIOTX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Crosschain IOTX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.03350201$ 0.03350201 $ 0.03350201 24 ساعة مرتفع $ 0.03803613$ 0.03803613 $ 0.03803613 عالية طوال الوقت $ 0.251782$ 0.251782 $ 0.251782 تغير السعر (1 ساعة) -1.55% تغير السعر (1يوم) -6.05% تغير السعر (7 أيام) -1.89%

معلومات سوق Crosschain IOTX (CIOTX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: