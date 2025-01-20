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سعر Cropto Wheat Token (CROW) المباشر لليوم هو USD 0.350491 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر CROW مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Cropto Wheat Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 43.72K - تغيير سعر Cropto Wheat Token خلال اليوم هو +0.45% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Cropto Wheat Token (CROW) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Cropto Wheat Token مقابل USD هو $ +0.00158256 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Cropto Wheat Token مقابل USD هو $ +0.0049041401 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Cropto Wheat Token مقابل USD هو $ -0.0101117354 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Cropto Wheat Token مقابل USD هو $ -0.0100307661600261 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00158256 +0.45% 30 يوم $ +0.0049041401 +1.40% 60 يوم $ -0.0101117354 -2.88% 90 يوم $ -0.0100307661600261 -2.78%

تحليل سعر Cropto Wheat Token (CROW)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Cropto Wheat Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.344272$ 0.344272 $ 0.344272 24 ساعة مرتفع $ 0.356517$ 0.356517 $ 0.356517 عالية طوال الوقت $ 0.401782$ 0.401782 $ 0.401782 تغير السعر (1 ساعة) -0.69% تغير السعر (1يوم) +0.45% تغير السعر (7 أيام) -1.44%

معلومات سوق Cropto Wheat Token (CROW)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: