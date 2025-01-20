سعر Cropto Hazelnut Token (CROF)
سعر Cropto Hazelnut Token (CROF) المباشر لليوم هو USD 3.84. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CROF مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Cropto Hazelnut Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 26.67K
- تغيير سعر Cropto Hazelnut Token خلال اليوم هو -1.20%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Cropto Hazelnut Token مقابل USD هو $ -0.046857499738282 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Cropto Hazelnut Token مقابل USD هو $ -0.0123037440 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Cropto Hazelnut Token مقابل USD هو $ -0.0778275840 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Cropto Hazelnut Token مقابل USD هو $ -0.112960617720618 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.046857499738282
|-1.20%
|30 يوم
|$ -0.0123037440
|-0.32%
|60 يوم
|$ -0.0778275840
|-2.02%
|90 يوم
|$ -0.112960617720618
|-2.85%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Cropto Hazelnut Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.01%
-1.20%
-1.78%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Cropto Hazelnut Token, agricultural asset-based Hazelnut Token in a wide region stretching from Europe to Asia, offer a way to invest in agriculture, with agricultural products stored in audited warehouses in return. Cropto Hazelnut Token is a digital currency for agricultural products in the history of mankind. Such indispensible commodity, Hazelnut which is of strategic importance in international trade, is carried to blockchain through the Cropto Hazelnut Token, and present their means of transparent and decentralized transfer of assets to the agricultural industry and this investment opportunity to the people. Cropto Hazelnut Tokens are created by tokenizing agricultural Hazelnut products stored in audited warehouses on a blockchain technology-based platform in terms of the location of the relevant warehouse, and type and quantity of the relevant agricultural product. Agricultural products dating back to the dawn of mankind are turned into investments for today and tomorrow through Cropto Hazelnut Token. Cropto is collateralized one on one with a physical commodity thanks to its nature of asset-backed token. Each Cropto Token is created by carrying a physical asset to the blockchain. This tokenization provides such advantages as high liquidity, easy access, equal access and buying in parts. Cropto Tokens are created by tokenizing them one on one against agricultural products stored in audited warehouses used by the agricultural industries in the worldwide. The agricultural products stored in such warehouses and documented with Warehouse Stock Receipts prove their existence without doubt. Cropto Hazelnut Token (CROF) is a digital Hazelnut, powered by blockchain technology, an asset-backed stablecoin that is pegged 1:1 to 1 kilogram of Hazelnut.
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