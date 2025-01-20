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سعر Cropto Hazelnut Token (CROF) المباشر لليوم هو USD 3.84 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر CROF مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Cropto Hazelnut Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 26.67K - تغيير سعر Cropto Hazelnut Token خلال اليوم هو -1.20% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Cropto Hazelnut Token (CROF) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Cropto Hazelnut Token مقابل USD هو $ -0.046857499738282 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Cropto Hazelnut Token مقابل USD هو $ -0.0123037440 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Cropto Hazelnut Token مقابل USD هو $ -0.0778275840 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Cropto Hazelnut Token مقابل USD هو $ -0.112960617720618 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.046857499738282 -1.20% 30 يوم $ -0.0123037440 -0.32% 60 يوم $ -0.0778275840 -2.02% 90 يوم $ -0.112960617720618 -2.85%

تحليل سعر Cropto Hazelnut Token (CROF)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Cropto Hazelnut Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 3.82$ 3.82 $ 3.82 24 ساعة مرتفع $ 3.88$ 3.88 $ 3.88 عالية طوال الوقت $ 7.41$ 7.41 $ 7.41 تغير السعر (1 ساعة) +0.01% تغير السعر (1يوم) -1.20% تغير السعر (7 أيام) -1.78%

معلومات سوق Cropto Hazelnut Token (CROF)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: