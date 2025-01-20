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سعر Cropto Corn Token (CROC) المباشر لليوم هو USD 0.262898 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر CROC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Cropto Corn Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 15.31K - تغيير سعر Cropto Corn Token خلال اليوم هو -1.73% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Cropto Corn Token (CROC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Cropto Corn Token مقابل USD هو $ -0.0046384770379606 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Cropto Corn Token مقابل USD هو $ +0.0088859786 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Cropto Corn Token مقابل USD هو $ -0.0207059779 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Cropto Corn Token مقابل USD هو $ -0.0279082421373251 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0046384770379606 -1.73% 30 يوم $ +0.0088859786 +3.38% 60 يوم $ -0.0207059779 -7.87% 90 يوم $ -0.0279082421373251 -9.59%

تحليل سعر Cropto Corn Token (CROC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Cropto Corn Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.262783$ 0.262783 $ 0.262783 24 ساعة مرتفع $ 0.268464$ 0.268464 $ 0.268464 عالية طوال الوقت $ 0.335067$ 0.335067 $ 0.335067 تغير السعر (1 ساعة) -0.05% تغير السعر (1يوم) -1.73% تغير السعر (7 أيام) -2.11%

معلومات سوق Cropto Corn Token (CROC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: