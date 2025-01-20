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سعر Cropto Barley Token (CROB) المباشر لليوم هو USD 0.228574 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر CROB مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Cropto Barley Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.90K - تغيير سعر Cropto Barley Token خلال اليوم هو -6.56% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Cropto Barley Token (CROB) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Cropto Barley Token مقابل USD هو $ -0.0160715528637862 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Cropto Barley Token مقابل USD هو $ -0.0150318948 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Cropto Barley Token مقابل USD هو $ -0.0183594751 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Cropto Barley Token مقابل USD هو $ -0.02923916446511854 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0160715528637862 -6.56% 30 يوم $ -0.0150318948 -6.57% 60 يوم $ -0.0183594751 -8.03% 90 يوم $ -0.02923916446511854 -11.34%

تحليل سعر Cropto Barley Token (CROB)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Cropto Barley Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.22778$ 0.22778 $ 0.22778 24 ساعة مرتفع $ 0.245866$ 0.245866 $ 0.245866 عالية طوال الوقت $ 0.365405$ 0.365405 $ 0.365405 تغير السعر (1 ساعة) +0.19% تغير السعر (1يوم) -6.56% تغير السعر (7 أيام) -9.58%

معلومات سوق Cropto Barley Token (CROB)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: