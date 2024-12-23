سعر CropperFinance (CRP)
سعر CropperFinance (CRP) المباشر لليوم هو USD 0.00157855. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 252.57K. يتم تحديث سعر CRP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق CropperFinance الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 99.15
- تغيير سعر CropperFinance خلال اليوم هو +15.08%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 160.00M
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خلال اليوم، كان سعر CropperFinance مقابل USD هو $ +0.00020686 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر CropperFinance مقابل USD هو $ -0.0004444213 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر CropperFinance مقابل USD هو $ -0.0007392090 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر CropperFinance مقابل USD هو $ -0.001617893045525558 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00020686
|+15.08%
|30 يوم
|$ -0.0004444213
|-28.15%
|60 يوم
|$ -0.0007392090
|-46.82%
|90 يوم
|$ -0.001617893045525558
|-50.61%
اكتشف أحدث تحليلات سعر CropperFinance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+15.08%
+1.70%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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