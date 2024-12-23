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سعر CropperFinance (CRP) المباشر لليوم هو USD 0.00157855 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 252.57K . يتم تحديث سعر CRP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق CropperFinance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 99.15 - تغيير سعر CropperFinance خلال اليوم هو +15.08% - لديه عرض متداول بقيمة USD 160.00M

أداء سعر CropperFinance (CRP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر CropperFinance مقابل USD هو $ +0.00020686 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر CropperFinance مقابل USD هو $ -0.0004444213 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر CropperFinance مقابل USD هو $ -0.0007392090 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر CropperFinance مقابل USD هو $ -0.001617893045525558 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00020686 +15.08% 30 يوم $ -0.0004444213 -28.15% 60 يوم $ -0.0007392090 -46.82% 90 يوم $ -0.001617893045525558 -50.61%

تحليل سعر CropperFinance (CRP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر CropperFinance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00137078$ 0.00137078 $ 0.00137078 24 ساعة مرتفع $ 0.00158065$ 0.00158065 $ 0.00158065 عالية طوال الوقت $ 1.45$ 1.45 $ 1.45 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +15.08% تغير السعر (7 أيام) +1.70%

معلومات سوق CropperFinance (CRP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: