سعر CropBytes (CBX)
سعر CropBytes (CBX) المباشر لليوم هو USD 0.00033007. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 106.05K. يتم تحديث سعر CBX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق CropBytes الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر CropBytes خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 321.29M
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خلال اليوم، كان سعر CropBytes مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر CropBytes مقابل USD هو $ -0.0002111554 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر CropBytes مقابل USD هو $ -0.0001958165 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر CropBytes مقابل USD هو $ -0.0004008359826552329 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0002111554
|-63.97%
|60 يوم
|$ -0.0001958165
|-59.32%
|90 يوم
|$ -0.0004008359826552329
|-54.84%
اكتشف أحدث تحليلات سعر CropBytes: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-55.99%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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