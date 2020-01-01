توكنوميكس Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Cronos zkEVM CRO (ZKCRO)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) الموقع الرسمي: https://cronos-pos.org/ الوثيقة البيضاء: https://whitepaper.cronos.org/ اشتر ZKCRO الآن!

توكنوميكس Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Cronos zkEVM CRO (ZKCRO)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 20.59M $ 20.59M $ 20.59M إجمالي العرض: $ 137.50M $ 137.50M $ 137.50M العرض المتداول: $ 137.50M $ 137.50M $ 137.50M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 20.59M $ 20.59M $ 20.59M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.229521 $ 0.229521 $ 0.229521 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.070262 $ 0.070262 $ 0.070262 السعر الحالي: $ 0.149568 $ 0.149568 $ 0.149568 معرفة المزيد عن سعر Cronos zkEVM CRO (ZKCRO)

توكنوميكس Cronos zkEVM CRO (ZKCRO): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ZKCRO التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ZKCRO التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ZKCRO، استكشف السعر المباشر لتوكن ZKCRO!

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