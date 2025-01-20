سعر Crononymous (CRONON)
سعر Crononymous (CRONON) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CRONON مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Crononymous الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 18.79
- تغيير سعر Crononymous خلال اليوم هو -11.63%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Crononymous مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Crononymous مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Crononymous مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Crononymous مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-11.63%
|30 يوم
|$ 0
|-23.05%
|60 يوم
|$ 0
|-49.04%
|90 يوم
|$ 0
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اكتشف أحدث تحليلات سعر Crononymous: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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-11.63%
-19.63%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
It´s time to take your mask and join Crononymous on their way to the moon! #TYM $Cronon
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