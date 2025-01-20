سعر CRONK (CRONK)
سعر CRONK (CRONK) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CRONK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق CRONK الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 197.75
- تغيير سعر CRONK خلال اليوم هو -5.91%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر CRONK مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر CRONK مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر CRONK مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر CRONK مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-5.91%
|30 يوم
|$ 0
|+18.53%
|60 يوم
|$ 0
|-20.90%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر CRONK: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.09%
-5.91%
+31.33%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Cronk is a cutting-edge cryptocurrency designed to revolutionize decentralized finance (DeFi) ecosystems. Built on a foundation of advanced blockchain technology, Cronk offers a versatile tokenomics model that prioritizes stability, liquidity, and sustainability. With a focus on community-driven governance, Cronk holders have a voice in shaping the token's future direction, ensuring transparency and fairness in decision-making processes. Through strategic partnerships and integration with leading DeFi platforms, Cronk aims to provide users with seamless access to a wide range of financial services, including lending, borrowing, and yield farming. With its innovative features and commitment to fostering a vibrant ecosystem, Cronk stands poised to redefine the landscape of decentralized finance, empowering users worldwide to participate in the future of finance.
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