سعر Croking (CRK)
سعر Croking (CRK) المباشر لليوم هو USD 0.02257903. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CRK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Croking الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 108.38
- تغيير سعر Croking خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Croking مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Croking مقابل USD هو $ -0.0135587052 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Croking مقابل USD هو $ -0.0157327023 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Croking مقابل USD هو $ -0.001504191496377444 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0135587052
|-60.04%
|60 يوم
|$ -0.0157327023
|-69.67%
|90 يوم
|$ -0.001504191496377444
|-6.24%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Croking: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The ultimate utility token that combines the power of the Cronos Chain with unparalleled earning potential for investors. As a holder of CRK, you will be rewarded with WCRO tokens just for holding onto your CRK, which can be easily claimed on the dApp. But that's not all - CroKing also serves as a launchpad for cutting-edge projects, providing anti-rug pull protections to give you peace of mind as you invest. With a capped token supply, transparent developer information, and a thriving community with open lines of communication with the development team, CroKing is the go-to choice for those seeking exciting passive earning opportunities within the Cronos ecosystem.
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