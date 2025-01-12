سعر croissant the baby amarillo (CROISSANT)
سعر croissant the baby amarillo (CROISSANT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 12.51K. يتم تحديث سعر CROISSANT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق croissant the baby amarillo الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.43
- تغيير سعر croissant the baby amarillo خلال اليوم هو -0.10%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.28M
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خلال اليوم، كان سعر croissant the baby amarillo مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر croissant the baby amarillo مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر croissant the baby amarillo مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر croissant the baby amarillo مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.10%
|30 يوم
|$ 0
|-94.00%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر croissant the baby amarillo: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.18%
-0.10%
-21.68%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Croissant is a memecoin that pays tribute to the viral armadillo named Croissant! Beloved by millions on TikTok, this iconic armadillo is now immortalized on the Solana blockchain. As a community run memecoin, Croissant has no formal team or roadmap. Memecoins are inherently volatile assets and should never be traded with expectations of financial return. Croissant is meant for entertainment purposes only!
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