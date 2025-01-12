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سعر croissant the baby amarillo (CROISSANT) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 12.51K . يتم تحديث سعر CROISSANT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق croissant the baby amarillo الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.43 - تغيير سعر croissant the baby amarillo خلال اليوم هو -0.10% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.28M

أداء سعر croissant the baby amarillo (CROISSANT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر croissant the baby amarillo مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر croissant the baby amarillo مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر croissant the baby amarillo مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر croissant the baby amarillo مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.10% 30 يوم $ 0 -94.00% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر croissant the baby amarillo (CROISSANT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر croissant the baby amarillo: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.18% تغير السعر (1يوم) -0.10% تغير السعر (7 أيام) -21.68%

معلومات سوق croissant the baby amarillo (CROISSANT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: