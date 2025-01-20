احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر CROISSANT مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر CROISSANT.

سعر Croissant Games (CROISSANT) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر CROISSANT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Croissant Games الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.76 - تغيير سعر Croissant Games خلال اليوم هو -1.10% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Croissant Games (CROISSANT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Croissant Games مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Croissant Games مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Croissant Games مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Croissant Games مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.10% 30 يوم $ 0 -12.64% 60 يوم $ 0 -19.67% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Croissant Games (CROISSANT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Croissant Games: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.03405038$ 0.03405038 $ 0.03405038 تغير السعر (1 ساعة) -1.10% تغير السعر (1يوم) -1.10% تغير السعر (7 أيام) -14.77%

معلومات سوق Croissant Games (CROISSANT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: