سعر Croissant Games (CROISSANT)
سعر Croissant Games (CROISSANT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CROISSANT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Croissant Games الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.76
- تغيير سعر Croissant Games خلال اليوم هو -1.10%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Croissant Games مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Croissant Games مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Croissant Games مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Croissant Games مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.10%
|30 يوم
|$ 0
|-12.64%
|60 يوم
|$ 0
|-19.67%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Croissant Games: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.10%
-1.10%
-14.77%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Croissant Games is the first decentralised gaming platform
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