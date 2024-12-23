سعر CroFam (CROFAM)
سعر CroFam (CROFAM) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 233.46K. يتم تحديث سعر CROFAM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق CroFam الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 100.97
- تغيير سعر CroFam خلال اليوم هو -1.04%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 38.42B
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خلال اليوم، كان سعر CroFam مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر CroFam مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر CroFam مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر CroFam مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.04%
|30 يوم
|$ 0
|-39.47%
|60 يوم
|$ 0
|+33.78%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر CroFam: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.67%
-1.04%
-33.62%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
We want to create THE community Token for the whole Cronos Family! It is more than just a token; it is a beacon of unity, symbolizing the strength and potential of collective effort. We believe in growing together, reaching new heights not as individuals, but as a united family bound by shared values and goals.
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