معلومات سعر Crocodile Finance (CROC) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 13.73 $ 13.73 $ 13.73 24 ساعة منخفض $ 14.45 $ 14.45 $ 14.45 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 13.73$ 13.73 $ 13.73 24 ساعة مرتفع $ 14.45$ 14.45 $ 14.45 عالية طوال الوقت $ 29.85$ 29.85 $ 29.85 أدنى سعر $ 9.96$ 9.96 $ 9.96 تغير السعر (1 ساعة) -0.49% تغير السعر (1يوم) -4.75% تغير السعر (7 أيام) -5.91% تغير السعر (7 أيام) -5.91%

سعر Crocodile Finance (CROC) في الوقت الحقيقي هو $13.76. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول CROC بين أدنى سعر $ 13.73 وأعلى سعر $ 14.45، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـCROC على الإطلاق هو $ 29.85، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 9.96.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير CROC -0.49% على مدار الساعة الماضية، -4.75% على مدار 24 ساعة، و -5.91% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Crocodile Finance (CROC)

القيمة السوقية $ 2.39M$ 2.39M $ 2.39M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 2.39M$ 2.39M $ 2.39M إمداد دورة التداول 173.93K 173.93K 173.93K إجمالي العرض 173,927.1726143236 173,927.1726143236 173,927.1726143236

القيمة السوقية الحالية لـ Crocodile Finance هي $ 2.39M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ CROC يبلغ 173.93K، مع إجمالي عرض 173927.1726143236. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.39M.