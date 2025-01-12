سعر Croco ($CROCO)
سعر Croco ($CROCO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 13.24K. يتم تحديث سعر $CROCO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Croco الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.71
- تغيير سعر Croco خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Croco مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Croco مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Croco مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Croco مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-26.68%
|60 يوم
|$ 0
|-20.74%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Croco: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-23.90%
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