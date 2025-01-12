سعر Crochet World (CROCHET)
سعر Crochet World (CROCHET) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 19.25K. يتم تحديث سعر CROCHET مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Crochet World الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 411.16
- تغيير سعر Crochet World خلال اليوم هو +0.00%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Crochet World مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Crochet World مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Crochet World مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Crochet World مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.00%
|30 يوم
|$ 0
|-16.92%
|60 يوم
|$ 0
|-39.47%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Crochet World: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+0.00%
-10.24%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Crochet World Token on Solana: A playful meme coin that brings crochet enthusiasts together. Celebrate, share, and enjoy crochet creativity in a fun-loving community. Join us to connect over your passion and make every stitch count in a world of crochet fun!
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