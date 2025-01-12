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سعر Crochet World (CROCHET) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 19.25K . يتم تحديث سعر CROCHET مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Crochet World الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 411.16 - تغيير سعر Crochet World خلال اليوم هو +0.00% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Crochet World (CROCHET) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Crochet World مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Crochet World مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Crochet World مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Crochet World مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.00% 30 يوم $ 0 -16.92% 60 يوم $ 0 -39.47% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Crochet World (CROCHET)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Crochet World: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +0.00% تغير السعر (7 أيام) -10.24%

معلومات سوق Crochet World (CROCHET)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: