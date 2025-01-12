سعر Crocdog (CROCDOG)
سعر Crocdog (CROCDOG) المباشر لليوم هو USD 0.00150635. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 37.65K. يتم تحديث سعر CROCDOG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Crocdog الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 90.38
- تغيير سعر Crocdog خلال اليوم هو -1.10%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 24.99M
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خلال اليوم، كان سعر Crocdog مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Crocdog مقابل USD هو $ -0.0003880390 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Crocdog مقابل USD هو $ -0.0002337034 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Crocdog مقابل USD هو $ -0.0001613444961232939 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.10%
|30 يوم
|$ -0.0003880390
|-25.76%
|60 يوم
|$ -0.0002337034
|-15.51%
|90 يوم
|$ -0.0001613444961232939
|-9.67%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Crocdog: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.44%
-1.10%
-15.32%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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