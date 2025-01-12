احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر CROCDOG مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر CROCDOG.

سعر Crocdog (CROCDOG) المباشر لليوم هو USD 0.00150635 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 37.65K . يتم تحديث سعر CROCDOG مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Crocdog الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 90.38 - تغيير سعر Crocdog خلال اليوم هو -1.10% - لديه عرض متداول بقيمة USD 24.99M

أداء سعر Crocdog (CROCDOG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Crocdog مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Crocdog مقابل USD هو $ -0.0003880390 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Crocdog مقابل USD هو $ -0.0002337034 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Crocdog مقابل USD هو $ -0.0001613444961232939 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.10% 30 يوم $ -0.0003880390 -25.76% 60 يوم $ -0.0002337034 -15.51% 90 يوم $ -0.0001613444961232939 -9.67%

تحليل سعر Crocdog (CROCDOG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Crocdog: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00149884$ 0.00149884 $ 0.00149884 24 ساعة مرتفع $ 0.00152382$ 0.00152382 $ 0.00152382 عالية طوال الوقت $ 0.517661$ 0.517661 $ 0.517661 تغير السعر (1 ساعة) -0.44% تغير السعر (1يوم) -1.10% تغير السعر (7 أيام) -15.32%

معلومات سوق Crocdog (CROCDOG)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: