معلومات سعر Croatian Football Federation Token (VATRENI) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 1.1 $ 1.1 $ 1.1 24 ساعة منخفض $ 1.85 $ 1.85 $ 1.85 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 1.1$ 1.1 $ 1.1 24 ساعة مرتفع $ 1.85$ 1.85 $ 1.85 عالية طوال الوقت $ 1.85$ 1.85 $ 1.85 أدنى سعر $ 0.050045$ 0.050045 $ 0.050045 تغير السعر (1 ساعة) +0.10% تغير السعر (1يوم) +43.00% تغير السعر (7 أيام) +36.57% تغير السعر (7 أيام) +36.57%

سعر Croatian Football Federation Token (VATRENI) في الوقت الحقيقي هو $1.58. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول VATRENI بين أدنى سعر $ 1.1 وأعلى سعر $ 1.85، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـVATRENI على الإطلاق هو $ 1.85، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.050045.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير VATRENI +0.10% على مدار الساعة الماضية، +43.00% على مدار 24 ساعة، و +36.57% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Croatian Football Federation Token (VATRENI)

القيمة السوقية $ 6.15M$ 6.15M $ 6.15M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 33.73M$ 33.73M $ 33.73M إمداد دورة التداول 3.89M 3.89M 3.89M إجمالي العرض 21,359,921.793765157 21,359,921.793765157 21,359,921.793765157

القيمة السوقية الحالية لـ Croatian Football Federation Token هي $ 6.15M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ VATRENI يبلغ 3.89M، مع إجمالي عرض 21359921.793765157. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 33.73M.