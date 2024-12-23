سعر Croatian FF Fan Token (VATRENI)
سعر Croatian FF Fan Token (VATRENI) المباشر لليوم هو USD 0.412203. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 474.43K. يتم تحديث سعر VATRENI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Croatian FF Fan Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.85K
- تغيير سعر Croatian FF Fan Token خلال اليوم هو +10.13%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.15M
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خلال اليوم، كان سعر Croatian FF Fan Token مقابل USD هو $ +0.03791201 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Croatian FF Fan Token مقابل USD هو $ +1.0637346479 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Croatian FF Fan Token مقابل USD هو $ +1.0986458925 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Croatian FF Fan Token مقابل USD هو $ +0.27787088925790497 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.03791201
|+10.13%
|30 يوم
|$ +1.0637346479
|+258.06%
|60 يوم
|$ +1.0986458925
|+266.53%
|90 يوم
|$ +0.27787088925790497
|+206.85%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Croatian FF Fan Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.13%
+10.13%
+23.48%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
VATRENI is a loyalty crypto token. It's a Croatian Football Federation Fan Token.
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