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سعر Croatian FF Fan Token (VATRENI) المباشر لليوم هو USD 0.412203 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 474.43K . يتم تحديث سعر VATRENI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Croatian FF Fan Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.85K - تغيير سعر Croatian FF Fan Token خلال اليوم هو +10.13% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.15M

أداء سعر Croatian FF Fan Token (VATRENI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Croatian FF Fan Token مقابل USD هو $ +0.03791201 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Croatian FF Fan Token مقابل USD هو $ +1.0637346479 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Croatian FF Fan Token مقابل USD هو $ +1.0986458925 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Croatian FF Fan Token مقابل USD هو $ +0.27787088925790497 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.03791201 +10.13% 30 يوم $ +1.0637346479 +258.06% 60 يوم $ +1.0986458925 +266.53% 90 يوم $ +0.27787088925790497 +206.85%

تحليل سعر Croatian FF Fan Token (VATRENI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Croatian FF Fan Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.373941$ 0.373941 $ 0.373941 24 ساعة مرتفع $ 0.424154$ 0.424154 $ 0.424154 عالية طوال الوقت $ 1.001$ 1.001 $ 1.001 تغير السعر (1 ساعة) +0.13% تغير السعر (1يوم) +10.13% تغير السعر (7 أيام) +23.48%

معلومات سوق Croatian FF Fan Token (VATRENI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: