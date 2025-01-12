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سعر Croak the Bullfrog (CROAK) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 18.11K . يتم تحديث سعر CROAK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Croak the Bullfrog الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 24.62 - تغيير سعر Croak the Bullfrog خلال اليوم هو -0.66% - لديه عرض متداول بقيمة USD 838.61M

أداء سعر Croak the Bullfrog (CROAK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Croak the Bullfrog مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Croak the Bullfrog مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Croak the Bullfrog مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Croak the Bullfrog مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.66% 30 يوم $ 0 -81.85% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Croak the Bullfrog (CROAK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Croak the Bullfrog: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.01% تغير السعر (1يوم) -0.66% تغير السعر (7 أيام) -30.81%

معلومات سوق Croak the Bullfrog (CROAK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: