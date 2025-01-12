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سعر Cris Hensan (SEAT) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 17.79K . يتم تحديث سعر SEAT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Cris Hensan الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.16 - تغيير سعر Cris Hensan خلال اليوم هو -0.33% - لديه عرض متداول بقيمة USD 996.30M

أداء سعر Cris Hensan (SEAT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Cris Hensan مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Cris Hensan مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Cris Hensan مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Cris Hensan مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.33% 30 يوم $ 0 -28.67% 60 يوم $ 0 -57.28% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Cris Hensan (SEAT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Cris Hensan: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00161349$ 0.00161349 $ 0.00161349 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -0.33% تغير السعر (7 أيام) -9.17%

معلومات سوق Cris Hensan (SEAT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: