سعر crippleguy (CRIP)
سعر crippleguy (CRIP) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 20.79K. يتم تحديث سعر CRIP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق crippleguy الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 65.93
- تغيير سعر crippleguy خلال اليوم هو -0.53%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر CRIP مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر CRIP.
خلال اليوم، كان سعر crippleguy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر crippleguy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر crippleguy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر crippleguy مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.53%
|30 يوم
|$ 0
|-86.82%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر crippleguy: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.28%
-0.53%
-55.80%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Crippleguy the Dev that cooks not with his hands but his mouth! The Crip developer is crippled as a result of a drunk driving accident. When he was 16 he was hit by a drunk driver. He frequently live streams to hes community and shares stories of hes experiences. The focus of the token is to raise awareness for driving drunk and hopefully enable the developer to get a neuralink implant. We will also focus on charitable donations to relevant causes.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 CRIP إلى AUD
A$--
|1 CRIP إلى GBP
￡--
|1 CRIP إلى EUR
€--
|1 CRIP إلى USD
$--
|1 CRIP إلى MYR
RM--
|1 CRIP إلى TRY
₺--
|1 CRIP إلى JPY
¥--
|1 CRIP إلى RUB
₽--
|1 CRIP إلى INR
₹--
|1 CRIP إلى IDR
Rp--
|1 CRIP إلى PHP
₱--
|1 CRIP إلى EGP
￡E.--
|1 CRIP إلى BRL
R$--
|1 CRIP إلى CAD
C$--
|1 CRIP إلى BDT
৳--
|1 CRIP إلى NGN
₦--
|1 CRIP إلى UAH
₴--
|1 CRIP إلى VES
Bs--
|1 CRIP إلى PKR
Rs--
|1 CRIP إلى KZT
₸--
|1 CRIP إلى THB
฿--
|1 CRIP إلى TWD
NT$--
|1 CRIP إلى CHF
Fr--
|1 CRIP إلى HKD
HK$--
|1 CRIP إلى MAD
.د.م--