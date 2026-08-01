سعر Cricket The Dog اليوم

السعر المباشر لمشروع Cricket The Dog (CRICKET) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 18.13% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CRICKET الحالي إلى USD هو $ 0 لكل CRICKET.

يحتل Cricket The Dog حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 25,698، مع عرض متداول قدره 961.43M CRICKET. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CRICKET بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك CRICKET بمقدار -7.70% خلال الساعة الماضية و+29.86% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Cricket The Dog (CRICKET)

القيمة السوقية $ 25.70K$ 25.70K $ 25.70K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 25.70K$ 25.70K $ 25.70K إمداد دورة التداول 961.43M 961.43M 961.43M إجمالي العرض 961,427,108.040022 961,427,108.040022 961,427,108.040022

القيمة السوقية الحالية لـ Cricket The Dog هي $ 25.70K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ CRICKET يبلغ 961.43M، مع إجمالي عرض 961427108.040022. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 25.70K.