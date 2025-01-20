سعر Cricket Foundation (CRIC)
سعر Cricket Foundation (CRIC) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CRIC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Cricket Foundation الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.05
- تغيير سعر Cricket Foundation خلال اليوم هو +0.03%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Cricket Foundation مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Cricket Foundation مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Cricket Foundation مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Cricket Foundation مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.03%
|30 يوم
|$ 0
|-1.82%
|60 يوم
|$ 0
|-26.77%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Cricket Foundation: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.07%
+0.03%
-14.92%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Cricket Foundation is where the sport of Cricket meets the world of Crypto. It is the worlds first project exclusive to the sport of Cricket, and also is home to the worlds first NFT and Collectible marketplace exclusive to the sport of Cricket.It is driven the Cricket Token, that supports governance, transactions and interactions with the Cricket Network. Cricket is completely owned and operated by the Cricket ecosystem - Players, Boards, Fans and supporters alike. The network is backed by over 100 founding ecosystem participants across 11 countries. It is also backed by several institutions like Epsilon Ventures, Torque Capital, FalconX, Alchemist, Anthill Ventures, etc. Cricket is a layer 1 platform built on the COSMOS + Zebi framework, that supports multiple applications. The vision of the platform is to build all use cases for Cricket within this network ranging from NFT marketplace, gaming, eSports, merchandising, licensing, etc.
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