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سعر Cricket Foundation (CRIC) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر CRIC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Cricket Foundation الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.05 - تغيير سعر Cricket Foundation خلال اليوم هو +0.03% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Cricket Foundation (CRIC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Cricket Foundation مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Cricket Foundation مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Cricket Foundation مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Cricket Foundation مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.03% 30 يوم $ 0 -1.82% 60 يوم $ 0 -26.77% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Cricket Foundation (CRIC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Cricket Foundation: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.297451$ 0.297451 $ 0.297451 تغير السعر (1 ساعة) -0.07% تغير السعر (1يوم) +0.03% تغير السعر (7 أيام) -14.92%

معلومات سوق Cricket Foundation (CRIC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: