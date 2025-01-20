سعر Cri3x (CRI3X)
سعر Cri3x (CRI3X) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CRI3X مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Cri3x الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.17K
- تغيير سعر Cri3x خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Cri3x مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Cri3x مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Cri3x مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Cri3x مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-28.75%
|60 يوم
|$ 0
|-48.56%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Cri3x: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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-13.13%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Cri3X is creating virtual eXperiences across Metaverse partner platforms. Not bound by borders as Metaverse platforms are, Cri3X is positioned to integrate across multiple web3 communities, providing Web3 virtual entertainment content via our Cri3X virtual cinema chain, film IP P2E gaming, musical events, screening parties and VR first person Avatar experiences in the Metaverse. We have the opportunity to be an agile player in the Metaverse, crossing boundaries, virtual worlds and engaging communities through Entertainment eXperiences and utilising and creating unique IP, either developed within our creative team structure to working with emerging filmmakers, gaming devs , musicians and artists to bring their original IP to life in VR via our ecosystem. CRI3X token The CRI3X Token is a fungible cryptographic token. The Token will, over time, become the main utility token and in-game currency of RETROGRESSION GAME and Film Crib virtual cinemas and associated ticketed events and are intended to be leveraged across P&E utility-based video games and experiences.
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