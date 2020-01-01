توكنوميكس Crestal Nation (NATION) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Crestal Nation (NATION)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Crestal Nation (NATION) Nation is a platform for creating autonomous AI agents that act as freelancers, tokenized, revenue-generating workers that users can launch, own, and monetize with no coding skills. These agents can offer real services (e.g. scheduling, outreach, analysis) and operate 24/7 as independent economic actors. Nation enables a new form of digital labor where anyone can participate in the AI economy not just as a user, but as an owner. الموقع الرسمي: https://www.crestal.network/ الوثيقة البيضاء: https://docs.crestal.network/nation/litepaper اشتر NATION الآن!

توكنوميكس Crestal Nation (NATION) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Crestal Nation (NATION)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 438.57K $ 438.57K $ 438.57K إجمالي العرض: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B العرض المتداول: $ 419.46M $ 419.46M $ 419.46M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 10.46M $ 10.46M $ 10.46M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00161869 $ 0.00161869 $ 0.00161869 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00104651 $ 0.00104651 $ 0.00104651 معرفة المزيد عن سعر Crestal Nation (NATION)

توكنوميكس Crestal Nation (NATION): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Crestal Nation (NATION) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن NATION التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن NATION التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس NATION، استكشف السعر المباشر لتوكن NATION!

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