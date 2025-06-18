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سعر Crestal Nation (NATION) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 241.98K . يتم تحديث سعر NATION مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Crestal Nation الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Crestal Nation خلال اليوم هو -3.25% - لديه عرض متداول بقيمة USD 283.47M

أداء سعر Crestal Nation (NATION) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Crestal Nation مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Crestal Nation مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Crestal Nation مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Crestal Nation مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -3.25% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Crestal Nation (NATION)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Crestal Nation: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00161869$ 0.00161869 $ 0.00161869 تغير السعر (1 ساعة) +2.66% تغير السعر (1يوم) -3.25% تغير السعر (7 أيام) -12.86%

معلومات سوق Crestal Nation (NATION)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: