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سعر Cresio (XCRE) المباشر لليوم هو USD 0.00570867 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر XCRE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Cresio الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.30 - تغيير سعر Cresio خلال اليوم هو +0.10% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Cresio (XCRE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Cresio مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Cresio مقابل USD هو $ -0.0003576573 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Cresio مقابل USD هو $ -0.0017809942 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Cresio مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.10% 30 يوم $ -0.0003576573 -6.26% 60 يوم $ -0.0017809942 -31.19% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Cresio (XCRE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Cresio: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00555748$ 0.00555748 $ 0.00555748 24 ساعة مرتفع $ 0.00574441$ 0.00574441 $ 0.00574441 عالية طوال الوقت $ 0.03421908$ 0.03421908 $ 0.03421908 تغير السعر (1 ساعة) +0.01% تغير السعر (1يوم) +0.10% تغير السعر (7 أيام) -3.68%

معلومات سوق Cresio (XCRE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: