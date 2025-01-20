سعر Cresio (XCRE)
سعر Cresio (XCRE) المباشر لليوم هو USD 0.00570867. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر XCRE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Cresio الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.30
- تغيير سعر Cresio خلال اليوم هو +0.10%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Cresio مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Cresio مقابل USD هو $ -0.0003576573 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Cresio مقابل USD هو $ -0.0017809942 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Cresio مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.10%
|30 يوم
|$ -0.0003576573
|-6.26%
|60 يوم
|$ -0.0017809942
|-31.19%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Cresio: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.01%
+0.10%
-3.68%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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€0.0055374099
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$0.00570867
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RM0.0256319283
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₺0.2031144786
|1 XCRE إلى JPY
¥0.8924934678
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₽0.5813709528
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₹0.4941424752
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Rp93.5847391248
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₱0.3337859349
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￡E.0.2872602744
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R$0.0347087136
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C$0.0082204848
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৳0.6935463183
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₦8.9058677202
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₴0.240335007
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Bs0.30826818
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Rs1.5905496354
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₸3.028449435
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฿0.1959215544
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