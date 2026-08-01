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سعر Credible Finance المباشر اليوم هو 0.533594 USD. القيمة السوقية لـ CRED هي 12,092,867 USD. تابع تحديثات أسعار CRED إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Credible Finance المباشر اليوم هو 0.533594 USD. القيمة السوقية لـ CRED هي 12,092,867 USD. تابع تحديثات أسعار CRED إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن CRED

معلومات سعر CRED

ما هو CRED

الوثيقة البيضاء لـ CRED

الموقع الرسمي لـ CRED

اقتصاد توكن CRED

توقعات سعر CRED

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سعر Credible Finance (CRED)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 CRED إلى USD:

$0.538948
$0.538948$0.538948
-0.03%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Credible Finance (CRED) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 03:35:37 (UTC+8)

سعر Credible Finance اليوم

السعر المباشر لمشروع Credible Finance (CRED) اليوم هو $ 0.533594، مع تغير بنسبة 4.87% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CRED الحالي إلى USD هو $ 0.533594 لكل CRED.

يحتل Credible Finance حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 12,092,867، مع عرض متداول قدره 22.66M CRED. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CRED بين $ 0.523291 (أدنى) و$ 0.570576 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.042، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.389346.

على المدى القصير، تحرك CRED بمقدار -1.44% خلال الساعة الماضية و-16.04% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 225.46K.

معلومات سوق Credible Finance (CRED)

$ 12.09M
$ 12.09M$ 12.09M

$ 225.46K
$ 225.46K$ 225.46K

$ 12.09M
$ 12.09M$ 12.09M

22.66M
22.66M 22.66M

22,663,357.939475
22,663,357.939475 22,663,357.939475

القيمة السوقية الحالية لـ Credible Finance هي $ 12.09M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 225.46K. العرض المتداول لـ CRED يبلغ 22.66M، مع إجمالي عرض 22663357.939475. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 12.09M.

سجل سعر Credible Finance بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.523291
$ 0.523291$ 0.523291
24 ساعة منخفض
$ 0.570576
$ 0.570576$ 0.570576
24 ساعة مرتفع

$ 0.523291
$ 0.523291$ 0.523291

$ 0.570576
$ 0.570576$ 0.570576

$ 1.042
$ 1.042$ 1.042

$ 0.389346
$ 0.389346$ 0.389346

-1.44%

-4.87%

-16.04%

-16.04%

سجل سعر Credible Finance (CRED) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Credible Finance مقابل USD هو $ -0.027343339302334235 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Credible Finance مقابل USD هو $ -0.0116554004 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Credible Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Credible Finance مقابل USD هو $ +0.0000035080704046 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.027343339302334235-4.87%
30 يوم$ -0.0116554004-2.18%
60 يوم$ 0--
90 يوم$ +0.0000035080704046+0.00%

توقعات أسعار Credible Finance

Credible Finance (CRED) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف CRED في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرCredible Finance (CRED) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Credible Finance نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Credible Finance الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار CRED للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Credible Finance.

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نبذة عن Credible Finance

ما هو السعر الحالي لـ Credible Finance؟

يتم تداول Credible Finance (CRED) بسعر $0.533594، مما يعكس حركة سعرية بنسبة -4.87% خلال الـ 24 ساعة الماضية. تتجمع هذه البيانات المباشرة من البورصات العالمية لتزويد المتداولين بتقييم دقيق للسوق في أي لحظة.

ما الدور الذي يلعبه Credible Finance في نظامه البيئي؟

باعتباره أصلًا أساسيًا ضمن شبكة -- وجزءًا من قطاع Solana Ecosystem,Payment Solutions، غالبًا ما يدعم CRED وظائف أساسية مثل المدفوعات والتحكيم والتصويت على الحوكمة وحوافز السيولة. ويمكن لتصميمه أن يؤثر على كيفية عمل التطبيقات أو العقود الذكية عبر نظامه البيئي.

ما مدى نشاط تداول CRED اليوم؟

خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجل CRED حجم تداول بلغ $--. عادةً ما يشير الحجم المرتفع إلى اهتمام قوي من المستثمرين، وسيولة أكثر صحة، وتنفيذ أفضل للمتداولين الصغار والكبار على حد سواء.

ما هي المعروض المتداول من Credible Finance؟

يوجد اليوم 22663357.939475 من الرموز المميزة في التداول، وهو ما يحدد الكمية المتاحة للتداول. يساعد المعروض المتداول المستثمرين على تقدير الندرة وديناميكيات التضخم والتوزيع المحتمل للرموز على المدى الطويل.

ما هي القيمة السوقية وترتيب CRED؟

يحمل Credible Finance حاليًا الترتيب #1053 في السوق، مع رأسمال سوقي يبلغ $12092867، مما يضعه ضمن الأصول المعترف بها في قطاعه ويساعد المستثمرين على قياس حجمه النسبي.

كيف كان أداء Credible Finance خلال الـ 24 ساعة الماضية؟

أظهر سعره حركة سعرية بنسبة -4.87% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يمكن أن تتأثر الحركة على المدى القصير بمعنويات التداول أو تحولات السيولة أو التطورات المتعلقة بشبكة --.

كيف يقارن Credible Finance بالأصول المشابهة في الفئة نفسها؟

في نطاق فئة Solana Ecosystem,Payment Solutions، يُظهر CRED نشاطًا تنافسيًا مدعومًا بمستويات تداول قوية وسيولة عالية واستخداماته المستمرة في نظامه البيئي.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Credible Finance

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 03:35:37 (UTC+8)

تحديثات Credible Finance (CRED) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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