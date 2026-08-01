سعر Credible Finance اليوم

السعر المباشر لمشروع Credible Finance (CRED) اليوم هو $ 0.533594، مع تغير بنسبة 4.87% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CRED الحالي إلى USD هو $ 0.533594 لكل CRED.

يحتل Credible Finance حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 12,092,867، مع عرض متداول قدره 22.66M CRED. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CRED بين $ 0.523291 (أدنى) و$ 0.570576 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.042، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.389346.

على المدى القصير، تحرك CRED بمقدار -1.44% خلال الساعة الماضية و-16.04% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 225.46K.

معلومات سوق Credible Finance (CRED)

القيمة السوقية $ 12.09M$ 12.09M $ 12.09M الحجم (24 ساعة) $ 225.46K$ 225.46K $ 225.46K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 12.09M$ 12.09M $ 12.09M إمداد دورة التداول 22.66M 22.66M 22.66M إجمالي العرض 22,663,357.939475 22,663,357.939475 22,663,357.939475

القيمة السوقية الحالية لـ Credible Finance هي $ 12.09M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 225.46K. العرض المتداول لـ CRED يبلغ 22.66M، مع إجمالي عرض 22663357.939475. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 12.09M.