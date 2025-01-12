احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر CRED مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر CRED.

سعر CRED COIN PAY (CRED) المباشر لليوم هو USD 0.03769622 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر CRED مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق CRED COIN PAY الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 98.18 - تغيير سعر CRED COIN PAY خلال اليوم هو -2.74% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر CRED COIN PAY (CRED) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر CRED COIN PAY مقابل USD هو $ -0.00106390270808815 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر CRED COIN PAY مقابل USD هو $ -0.0130955122 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر CRED COIN PAY مقابل USD هو $ -0.0165151097 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر CRED COIN PAY مقابل USD هو $ -0.03512177344758409 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00106390270808815 -2.74% 30 يوم $ -0.0130955122 -34.73% 60 يوم $ -0.0165151097 -43.81% 90 يوم $ -0.03512177344758409 -48.23%

تحليل سعر CRED COIN PAY (CRED)

اكتشف أحدث تحليلات سعر CRED COIN PAY: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0371345$ 0.0371345 $ 0.0371345 24 ساعة مرتفع $ 0.04406719$ 0.04406719 $ 0.04406719 عالية طوال الوقت $ 0.300148$ 0.300148 $ 0.300148 تغير السعر (1 ساعة) -0.00% تغير السعر (1يوم) -2.74% تغير السعر (7 أيام) -29.19%

معلومات سوق CRED COIN PAY (CRED)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: