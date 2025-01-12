سعر CRED COIN PAY (CRED)
سعر CRED COIN PAY (CRED) المباشر لليوم هو USD 0.03769622. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CRED مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق CRED COIN PAY الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 98.18
- تغيير سعر CRED COIN PAY خلال اليوم هو -2.74%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر CRED COIN PAY مقابل USD هو $ -0.00106390270808815 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر CRED COIN PAY مقابل USD هو $ -0.0130955122 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر CRED COIN PAY مقابل USD هو $ -0.0165151097 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر CRED COIN PAY مقابل USD هو $ -0.03512177344758409 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00106390270808815
|-2.74%
|30 يوم
|$ -0.0130955122
|-34.73%
|60 يوم
|$ -0.0165151097
|-43.81%
|90 يوم
|$ -0.03512177344758409
|-48.23%
اكتشف أحدث تحليلات سعر CRED COIN PAY: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.00%
-2.74%
-29.19%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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