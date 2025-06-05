سعر CREATX (CRX)
سعر CREATX (CRX) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.20K. يتم تحديث سعر CRX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق CREATX الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر CREATX خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر CREATX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر CREATX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر CREATX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر CREATX مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|0.00%
|60 يوم
|$ 0
|-23.02%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر CREATX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
CreatX revolutionizes connectivity by merging cutting-edge AI technology with a user-centric approach. Whether you’re expanding your professional network, showcasing your creative work, or staying connected with loved ones, CreatX adapts to your needs seamlessly. Now with integrated Web3 features, including a secure crypto wallet, you can manage your digital assets with ease. Welcome to the future of networking.
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