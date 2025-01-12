احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر CTR مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر CTR.

سعر Creator Platform (CTR) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر CTR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Creator Platform الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.01K - تغيير سعر Creator Platform خلال اليوم هو -5.85% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Creator Platform (CTR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Creator Platform مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Creator Platform مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Creator Platform مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Creator Platform مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -5.85% 30 يوم $ 0 -5.39% 60 يوم $ 0 +23.30% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Creator Platform (CTR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Creator Platform: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.762991$ 0.762991 $ 0.762991 تغير السعر (1 ساعة) -6.62% تغير السعر (1يوم) -5.85% تغير السعر (7 أيام) +27.99%

معلومات سوق Creator Platform (CTR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: