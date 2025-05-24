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سعر Create AI (CREATE) المباشر لليوم هو USD 0.00018111 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر CREATE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Create AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Create AI خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Create AI (CREATE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Create AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Create AI مقابل USD هو $ +0.0001059298 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Create AI مقابل USD هو $ +0.0000552898 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Create AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ +0.0001059298 +58.49% 60 يوم $ +0.0000552898 +30.53% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Create AI (CREATE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Create AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00279639$ 0.00279639 $ 0.00279639 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) +48.92%

معلومات سوق Create AI (CREATE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: