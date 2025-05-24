سعر Create AI (CREATE)
سعر Create AI (CREATE) المباشر لليوم هو USD 0.00018111. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CREATE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Create AI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Create AI خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر CREATE مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر CREATE.
خلال اليوم، كان سعر Create AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Create AI مقابل USD هو $ +0.0001059298 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Create AI مقابل USD هو $ +0.0000552898 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Create AI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ +0.0001059298
|+58.49%
|60 يوم
|$ +0.0000552898
|+30.53%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Create AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
+48.92%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The Ultimate #AI Ecosystem suite for content creators and game developers. Advanced tools Powering an immersive world of content creation. Welcome to the world of limitless creativity with #CreateAI! -- Whether you're crafting stunning visuals or building immersive games, our advanced #AI tools are designed to unlock your full potential. Join us on a mission to empower creators and developers, helping you bring your boldest ideas to life with unmatched ease and precision. Explore the future of creativity today!
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 CREATE إلى VND
₫4.64384151
|1 CREATE إلى AUD
A$0.0002770983
|1 CREATE إلى GBP
￡0.0001322103
|1 CREATE إلى EUR
€0.0001575657
|1 CREATE إلى USD
$0.00018111
|1 CREATE إلى MYR
RM0.0007660953
|1 CREATE إلى TRY
₺0.0070415568
|1 CREATE إلى JPY
¥0.0258172305
|1 CREATE إلى RUB
₽0.0143928117
|1 CREATE إلى INR
₹0.0154070277
|1 CREATE إلى IDR
Rp2.9211286233
|1 CREATE إلى KRW
₩0.2474179932
|1 CREATE إلى PHP
₱0.0100226274
|1 CREATE إلى EGP
￡E.0.0090337668
|1 CREATE إلى BRL
R$0.0010214604
|1 CREATE إلى CAD
C$0.0002481207
|1 CREATE إلى BDT
৳0.0220664424
|1 CREATE إلى NGN
₦0.2879323002
|1 CREATE إلى UAH
₴0.0075196872
|1 CREATE إلى VES
Bs0.01702434
|1 CREATE إلى PKR
Rs0.0510585312
|1 CREATE إلى KZT
₸0.092637765
|1 CREATE إلى THB
฿0.0058842639
|1 CREATE إلى TWD
NT$0.0054278667
|1 CREATE إلى AED
د.إ0.0006646737
|1 CREATE إلى CHF
Fr0.0001485102
|1 CREATE إلى HKD
HK$0.0014180913
|1 CREATE إلى MAD
.د.م0.0016644009
|1 CREATE إلى MXN
$0.0034845564