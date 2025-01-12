سعر Creamy (CREAMY)
سعر Creamy (CREAMY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CREAMY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Creamy الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.98
- تغيير سعر Creamy خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Creamy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Creamy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Creamy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Creamy مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-0.44%
|60 يوم
|$ 0
|-0.34%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Creamy: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
+0.61%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
CryptoCream Studios consists of CryptoCream and CreamyFriends NFTs. Both utilize their unique staking system where holders can generate $CREAMY if they stake their NFT. With the $CREAMY Token, you will be able participate in raffles, auctions, and be able to upgrade your NFT to earn more $CREAMY. All $CREAMY that is spent will be burned therefore $CREAMY is deflationary.
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