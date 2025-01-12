سعر Creamcoin (CRM)
سعر Creamcoin (CRM) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CRM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Creamcoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.01
- تغيير سعر Creamcoin خلال اليوم هو +0.01%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر CRM مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر CRM.
خلال اليوم، كان سعر Creamcoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Creamcoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Creamcoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Creamcoin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.01%
|30 يوم
|$ 0
|+9.91%
|60 يوم
|$ 0
|-10.47%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Creamcoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+0.01%
+2.37%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
CREAM is a strategic, creative Cryptocurrency project with strong team behind which will make CREAM the world's most desirable coin.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 CRM إلى AUD
A$--
|1 CRM إلى GBP
￡--
|1 CRM إلى EUR
€--
|1 CRM إلى USD
$--
|1 CRM إلى MYR
RM--
|1 CRM إلى TRY
₺--
|1 CRM إلى JPY
¥--
|1 CRM إلى RUB
₽--
|1 CRM إلى INR
₹--
|1 CRM إلى IDR
Rp--
|1 CRM إلى PHP
₱--
|1 CRM إلى EGP
￡E.--
|1 CRM إلى BRL
R$--
|1 CRM إلى CAD
C$--
|1 CRM إلى BDT
৳--
|1 CRM إلى NGN
₦--
|1 CRM إلى UAH
₴--
|1 CRM إلى VES
Bs--
|1 CRM إلى PKR
Rs--
|1 CRM إلى KZT
₸--
|1 CRM إلى THB
฿--
|1 CRM إلى TWD
NT$--
|1 CRM إلى CHF
Fr--
|1 CRM إلى HKD
HK$--
|1 CRM إلى MAD
.د.م--