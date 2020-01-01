توكنوميكس CRE8 (CRE8) اكتشف الرؤى الرئيسية حول CRE8 (CRE8)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات CRE8 (CRE8) CRE8 Finance is a next-generation Web3 platform designed to tokenize Real World Services (RWS) – bringing freelance gigs, consulting, creative work, and other service offerings onto the blockchain. In the same way that Real World Assets (RWA) tokenization brings physical assets on-chain, RWS tokenization brings what you do on-chain. CRE8’s mission is to empower service-based industries through secure, scalable tokenization, unlocking liquidity and global reach for service providers by turning their time and skills into digital assets. The core belief at CRE8 is that the future of work is decentralized and on-chain, enabling trustless transactions, instant payments, and borderless access to opportunities. الموقع الرسمي: https://cre8finance.app/ الوثيقة البيضاء: https://cre8-docs.gitbook.io/cre8-docs اشتر CRE8 الآن!

توكنوميكس CRE8 (CRE8) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار CRE8 (CRE8)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 9.78K $ 9.78K $ 9.78K إجمالي العرض: $ 996.00M $ 996.00M $ 996.00M العرض المتداول: $ 996.00M $ 996.00M $ 996.00M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 9.78K $ 9.78K $ 9.78K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00083731 $ 0.00083731 $ 0.00083731 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00000954 $ 0.00000954 $ 0.00000954 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر CRE8 (CRE8)

توكنوميكس CRE8 (CRE8): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس CRE8 (CRE8) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن CRE8 التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن CRE8 التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس CRE8، استكشف السعر المباشر لتوكن CRE8!

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