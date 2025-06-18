سعر CRE8 (CRE8)
سعر CRE8 (CRE8) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 13.44K. يتم تحديث سعر CRE8 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق CRE8 الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر CRE8 خلال اليوم هو -16.65%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 996.09M
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خلال اليوم، كان سعر CRE8 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر CRE8 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر CRE8 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر CRE8 مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-16.65%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر CRE8: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.32%
-16.65%
-75.02%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
CRE8 Finance is a next-generation Web3 platform designed to tokenize Real World Services (RWS) – bringing freelance gigs, consulting, creative work, and other service offerings onto the blockchain. In the same way that Real World Assets (RWA) tokenization brings physical assets on-chain, RWS tokenization brings what you do on-chain. CRE8’s mission is to empower service-based industries through secure, scalable tokenization, unlocking liquidity and global reach for service providers by turning their time and skills into digital assets. The core belief at CRE8 is that the future of work is decentralized and on-chain, enabling trustless transactions, instant payments, and borderless access to opportunities.
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