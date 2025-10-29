معلومات سعر Crazzers AI (CRAZZERS) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -1.47% تغير السعر (1يوم) -8.01% تغير السعر (7 أيام) +103.52% تغير السعر (7 أيام) +103.52%

سعر Crazzers AI (CRAZZERS) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول CRAZZERS بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـCRAZZERS على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير CRAZZERS -1.47% على مدار الساعة الماضية، -8.01% على مدار 24 ساعة، و +103.52% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Crazzers AI (CRAZZERS)

القيمة السوقية $ 65.24K$ 65.24K $ 65.24K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 163.00K$ 163.00K $ 163.00K إمداد دورة التداول 400.23M 400.23M 400.23M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Crazzers AI هي $ 65.24K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ CRAZZERS يبلغ 400.23M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 163.00K.