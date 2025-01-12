سعر Crazy Tiger (CRAZYTIGER)
سعر Crazy Tiger (CRAZYTIGER) المباشر لليوم هو USD 0.0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CRAZYTIGER مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Crazy Tiger الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 35.00
- تغيير سعر Crazy Tiger خلال اليوم هو -0.25%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Crazy Tiger مقابل USD هو $ 0.0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Crazy Tiger مقابل USD هو $ 0.0000000000 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Crazy Tiger مقابل USD هو $ 0.0000000000 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Crazy Tiger مقابل USD هو $ -0.0000000000000000000036488971002003135 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0.0
|-0.25%
|30 يوم
|$ 0.0000000000
|-4.37%
|60 يوم
|$ 0.0000000000
|+2.74%
|90 يوم
|$ -0.0000000000000000000036488971002003135
|-100.00%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Crazy Tiger: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.33%
-0.25%
-1.58%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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