احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر CRAZYTIGER مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر CRAZYTIGER.

سعر Crazy Tiger (CRAZYTIGER) المباشر لليوم هو USD 0.0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر CRAZYTIGER مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Crazy Tiger الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 35.00 - تغيير سعر Crazy Tiger خلال اليوم هو -0.25% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Crazy Tiger (CRAZYTIGER) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Crazy Tiger مقابل USD هو $ 0.0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Crazy Tiger مقابل USD هو $ 0.0000000000 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Crazy Tiger مقابل USD هو $ 0.0000000000 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Crazy Tiger مقابل USD هو $ -0.0000000000000000000036488971002003135 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0.0 -0.25% 30 يوم $ 0.0000000000 -4.37% 60 يوم $ 0.0000000000 +2.74% 90 يوم $ -0.0000000000000000000036488971002003135 -100.00%

تحليل سعر Crazy Tiger (CRAZYTIGER)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Crazy Tiger: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0$ 0.0 $ 0.0 24 ساعة مرتفع $ 0.0$ 0.0 $ 0.0 عالية طوال الوقت $ 0.0$ 0.0 $ 0.0 تغير السعر (1 ساعة) +0.33% تغير السعر (1يوم) -0.25% تغير السعر (7 أيام) -1.58%

معلومات سوق Crazy Tiger (CRAZYTIGER)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: