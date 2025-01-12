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سعر Crazy Bunny Equity (CBUNNY) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر CBUNNY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Crazy Bunny Equity الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.21 - تغيير سعر Crazy Bunny Equity خلال اليوم هو -0.06% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Crazy Bunny Equity (CBUNNY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Crazy Bunny Equity مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Crazy Bunny Equity مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Crazy Bunny Equity مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Crazy Bunny Equity مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.06% 30 يوم $ 0 +2.28% 60 يوم $ 0 +22.32% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Crazy Bunny Equity (CBUNNY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Crazy Bunny Equity: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -0.06% تغير السعر (7 أيام) -2.67%

معلومات سوق Crazy Bunny Equity (CBUNNY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: