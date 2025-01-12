سعر Craze (CRAZE)
سعر Craze (CRAZE) المباشر لليوم هو USD 0.00473179. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.73M. يتم تحديث سعر CRAZE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Craze الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.24K
- تغيير سعر Craze خلال اليوم هو -0.41%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Craze مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Craze مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Craze مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Craze مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.41%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Craze: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.08%
-0.41%
-30.35%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The Future of Memecoins on Ethereum Launch Meme Coins Gaslessly. Stake Craze Token. Share the Revenue. Welcome to the first gasless Ethereum memecoin platform, built to dominate the bull run. Stake your Craze Tokens and earn a share of our billion-dollar potential. About Craze.fun Revolutionizing Memecoins on Ethereum At Craze.fun, we’re redefining what’s possible in the world of memecoins. Inspired by the groundbreaking success of Pump.fun, we’ve built the first gasless memecoin launchpad on Ethereum, solving the problem of high gas fees that have long plagued the Ethereum network. Our mission is simple Empower creators with an accessible, low-cost platform to launch their meme coins. Reward the community by sharing 50% of platform revenue with Craze Token stakers. Drive innovation in the Ethereum ecosystem with tools and utilities that grow alongside the memecoin market. With the bull run upon us, Craze.fun is more than a platform - it’s a movement. We’re combining Ethereum’s global liquidity with the explosive power of memecoins to create a billion-dollar ecosystem where everyone, from creators to investors, can thrive.
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€0.0045898363
|1 CRAZE إلى USD
$0.00473179
|1 CRAZE إلى MYR
RM0.0212457371
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₺0.167505366
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¥0.7460613293
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₽0.4808918177
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₹0.4077383443
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Rp77.5703154576
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₱0.27917561
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￡E.0.238955395
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R$0.0289585548
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C$0.0068137776
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৳0.5797862287
|1 CRAZE إلى NGN
₦7.3703780577
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₴0.2009591213
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Bs0.25078487
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Rs1.3235762988
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|1 CRAZE إلى THB
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