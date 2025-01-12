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سعر Craze (CRAZE) المباشر لليوم هو USD 0.00473179 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.73M . يتم تحديث سعر CRAZE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Craze الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.24K - تغيير سعر Craze خلال اليوم هو -0.41% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Craze (CRAZE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Craze مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Craze مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Craze مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Craze مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.41% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Craze (CRAZE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Craze: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00461857$ 0.00461857 $ 0.00461857 24 ساعة مرتفع $ 0.00481838$ 0.00481838 $ 0.00481838 عالية طوال الوقت $ 0.01051485$ 0.01051485 $ 0.01051485 تغير السعر (1 ساعة) +0.08% تغير السعر (1يوم) -0.41% تغير السعر (7 أيام) -30.35%

معلومات سوق Craze (CRAZE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: