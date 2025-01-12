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سعر Craft network (CFT) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 60.23K . يتم تحديث سعر CFT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Craft network الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 144.85 - تغيير سعر Craft network خلال اليوم هو -2.14% - لديه عرض متداول بقيمة USD 210.00M

أداء سعر Craft network (CFT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Craft network مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Craft network مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Craft network مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Craft network مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -2.14% 30 يوم $ 0 -28.17% 60 يوم $ 0 -33.35% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Craft network (CFT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Craft network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.175078$ 0.175078 $ 0.175078 تغير السعر (1 ساعة) +0.26% تغير السعر (1يوم) -2.14% تغير السعر (7 أيام) -7.59%

معلومات سوق Craft network (CFT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: