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سعر Cradle Games (CRADLE) المباشر لليوم هو USD 3.23 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر CRADLE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Cradle Games الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 16.70K - تغيير سعر Cradle Games خلال اليوم هو +7.15% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Cradle Games (CRADLE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Cradle Games مقابل USD هو $ +0.215527 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Cradle Games مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Cradle Games مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Cradle Games مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.215527 +7.15% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Cradle Games (CRADLE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Cradle Games: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 3.0$ 3.0 $ 3.0 24 ساعة مرتفع $ 3.39$ 3.39 $ 3.39 عالية طوال الوقت $ 3.39$ 3.39 $ 3.39 تغير السعر (1 ساعة) +0.14% تغير السعر (1يوم) +7.15% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Cradle Games (CRADLE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: