سعر Cradle Games (CRADLE)
سعر Cradle Games (CRADLE) المباشر لليوم هو USD 3.23. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CRADLE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Cradle Games الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 16.70K
- تغيير سعر Cradle Games خلال اليوم هو +7.15%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Cradle Games مقابل USD هو $ +0.215527 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Cradle Games مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Cradle Games مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Cradle Games مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.215527
|+7.15%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Cradle Games: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.14%
+7.15%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
CRADLE - Introduction Bridging groundbreaking VR experiences and next-gen streaming innovation, $CRADLE isn’t just a token—it’s your gateway to the future of gaming and esports. A Token with Purpose, Innovation, and Impact $CRADLE is the lifeblood of two revolutionary platforms: Cradle of Sins: A VR & PC cross-play multiplayer fantasy game redefining immersive gaming. Streamble: A livestream hub that combines interactive game streaming, live betting, and seamless tournament experiences.
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