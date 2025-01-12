سعر CRABBY (CRAB)
سعر CRABBY (CRAB) المباشر لليوم هو USD 0.00769204. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CRAB مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق CRABBY الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 326.79
- تغيير سعر CRABBY خلال اليوم هو -0.05%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر CRABBY مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر CRABBY مقابل USD هو $ -0.0040738205 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر CRABBY مقابل USD هو $ -0.0046564533 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر CRABBY مقابل USD هو $ -0.003112531344704745 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.05%
|30 يوم
|$ -0.0040738205
|-52.96%
|60 يوم
|$ -0.0046564533
|-60.53%
|90 يوم
|$ -0.003112531344704745
|-28.80%
اكتشف أحدث تحليلات سعر CRABBY: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.03%
-0.05%
-28.83%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
CRABBY pays homage to the artist Matt Furie, and his book The Night Riders. Crabby is the villain in the book, whom chases the book characters around. The team handles social accounts for the coin, contributing to and deciding the direction of the CRAB marketing wallet, and the general path of growing a token.
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