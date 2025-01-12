سعر Crabbie (CRAB)
سعر Crabbie (CRAB) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 29.35K. يتم تحديث سعر CRAB مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Crabbie الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.85
- تغيير سعر Crabbie خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Crabbie مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Crabbie مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Crabbie مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Crabbie مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-32.90%
|60 يوم
|$ 0
|-44.17%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Crabbie: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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+1.84%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Crabbie, the degenerate Solana mogul, is a high-stakes gambler and owner of the elite casino "The Golden Claw". Known for his impeccable manners, charm, and charisma, he lives a life of luxury and influence. Despite his taste for finer things, his addictions to women and gambling define his notorious reputation.
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