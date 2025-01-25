سعر CPI Token (CPI)
سعر CPI Token (CPI) المباشر لليوم هو USD 0.00599962. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CPI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق CPI Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 75.07
- تغيير سعر CPI Token خلال اليوم هو -0.02%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر CPI مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر CPI.
خلال اليوم، كان سعر CPI Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر CPI Token مقابل USD هو $ -0.0008549662 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر CPI Token مقابل USD هو $ -0.0044381960 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر CPI Token مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.02%
|30 يوم
|$ -0.0008549662
|-14.25%
|60 يوم
|$ -0.0044381960
|-73.97%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر CPI Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.00%
-0.02%
+19.97%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
CPIToken: Revolutionizing E-Commerce with Web3 CPIToken integrates Web3 technology into a dynamic shopping experience, offering users the chance to earn up to from 10% to 100% back on their spending plus additional rewards through an innovative Shop-and-Earn mechanism. Product Highlights: ✔️Shop3 Marketplace: Discover a unique mix of exclusive merchandise and crypto transactions, fostering a Web3 marketplace powered by community. ✔️CPI Payment Gateway: Enjoy secure, borderless crypto payments with no extra fees. Now supporting Bitcoin and other major cryptocurrencies for your store.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 CPI إلى AUD
A$0.0094793996
|1 CPI إلى GBP
￡0.004799696
|1 CPI إلى EUR
€0.005699639
|1 CPI إلى USD
$0.00599962
|1 CPI إلى MYR
RM0.0262183394
|1 CPI إلى TRY
₺0.2138264568
|1 CPI إلى JPY
¥0.9361207086
|1 CPI إلى RUB
₽0.5862228702
|1 CPI إلى INR
₹0.5170472516
|1 CPI إلى IDR
Rp96.7680509686
|1 CPI إلى PHP
₱0.349477865
|1 CPI إلى EGP
￡E.0.301480905
|1 CPI إلى BRL
R$0.0354577542
|1 CPI إلى CAD
C$0.0085794566
|1 CPI إلى BDT
৳0.7318936438
|1 CPI إلى NGN
₦9.3451881006
|1 CPI إلى UAH
₴0.2515040704
|1 CPI إلى VES
Bs0.33597872
|1 CPI إلى PKR
Rs1.6707141814
|1 CPI إلى KZT
₸3.1085831106
|1 CPI إلى THB
฿0.201287251
|1 CPI إلى TWD
NT$0.1964275588
|1 CPI إلى CHF
Fr0.005399658
|1 CPI إلى HKD
HK$0.0466770436
|1 CPI إلى MAD
.د.م0.0598162114