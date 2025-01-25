احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر CPI مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر CPI.

سعر CPI Token (CPI) المباشر لليوم هو USD 0.00599962 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر CPI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق CPI Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 75.07 - تغيير سعر CPI Token خلال اليوم هو -0.02% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر CPI Token (CPI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر CPI Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر CPI Token مقابل USD هو $ -0.0008549662 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر CPI Token مقابل USD هو $ -0.0044381960 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر CPI Token مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.02% 30 يوم $ -0.0008549662 -14.25% 60 يوم $ -0.0044381960 -73.97% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر CPI Token (CPI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر CPI Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00598399$ 0.00598399 $ 0.00598399 24 ساعة مرتفع $ 0.00601348$ 0.00601348 $ 0.00601348 عالية طوال الوقت $ 2.75$ 2.75 $ 2.75 تغير السعر (1 ساعة) -0.00% تغير السعر (1يوم) -0.02% تغير السعر (7 أيام) +19.97%

معلومات سوق CPI Token (CPI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: