سعر cPen (CPEN)
سعر cPen (CPEN) المباشر لليوم هو USD 0.00049214. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CPEN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق cPen الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 159.62K
- تغيير سعر cPen خلال اليوم هو -9.56%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر cPen مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر cPen مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر cPen مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر cPen مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-9.56%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر cPen: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.00%
-9.56%
--
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