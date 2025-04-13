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سعر cPen (CPEN) المباشر لليوم هو USD 0.00049214 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر CPEN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق cPen الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 159.62K - تغيير سعر cPen خلال اليوم هو -9.56% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر cPen (CPEN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر cPen مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر cPen مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر cPen مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر cPen مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -9.56% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر cPen (CPEN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر cPen: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00044006$ 0.00044006 $ 0.00044006 24 ساعة مرتفع $ 0.0005489$ 0.0005489 $ 0.0005489 عالية طوال الوقت $ 0.00090064$ 0.00090064 $ 0.00090064 تغير السعر (1 ساعة) -0.00% تغير السعر (1يوم) -9.56% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق cPen (CPEN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: